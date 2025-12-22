きのうは季節外れの暖かさとなった所もありましたが、きょう冬至は冬らしい寒さに戻りそうです。全国的に北よりの風も吹き、空気がより一層冷たく感じられそうです。きょう午後は日本海側で雨や雪の所がありますが、次第に止んでいくでしょう。関東など太平洋側では日差しの届く所が多くなりそうです。日中の気温は北日本と東日本できのうより大幅に低くなります。＜きょう22日（月）の各地の予想最高気温＞札幌： 0℃