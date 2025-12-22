１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」に出場する元関東最大級ギャング集団最高幹部の内藤裕が２１日、自身のＸを更新。今月行われたＢＤ１８での勝利者賞としてロレックスをもらったことを明かした。ＢＤ１８では大阪喧嘩自慢のシェンロンをＫＯで下した内藤。光り輝く腕時計の写真とともに「ブレイキングダウンドリームを掴めてきました！ファイヤーキッズ銀座ナイン店様にロ