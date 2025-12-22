◇ベルギー1部第19節シントトロイデン1―0メヘレン（2025年12月21日シントトロイデン）シントトロイデンはFW後藤啓介が決勝点をアシストし、メヘレンを1―0で下して3位に浮上した。日本人は後藤、GK小久保玲央ブライアン、DF谷口彰悟、MF山本理仁がフル出場し、MF伊藤涼太郎は後半39分までピッチに立った。前半8分、伊藤の右FKを後藤が頭で合わせ、こぼれ球を押し込んだDFヘルデンの決勝点を演出した。後藤は今季公式