結成15年以内で争う漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝で10位に終わっためぞんが21日深夜、YouTubeで生配信された「M−1打ち上げbyー196」に出演。率直な感想を語った。MCのマヂカルラブリーは決勝初進出の17年に最下位となり、当時審査員だった上沼恵美子に酷評された経験から、野田クリスタルは「私たちは主に最下位を励ますという。一番重要な、それ要員で呼ばれてますんで。めぞんを励ましたいと思います」とコメント