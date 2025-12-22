ウィスコンシンウォルワース郡（WDJT）米ウィスコンシン州にあるリゾートで、高級レストランの天井からアライグマが落下して、捕まえようとした客がかまれる騒ぎがあった。同州ウォルワース郡の保安官事務所が明らかにした。騒ぎは現地時間の14日午後7時半ごろ、グランド・ジニーバ・リゾート内のレストランで発生。対応に協力した野生生物管理業者のマット・スノレックさんはCBS 58の取材に対し、現場に到着すると、消防隊がレス