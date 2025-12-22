元テレビ朝日社員の玉川徹氏が22日、コメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。今年、白のダウンコートを購入したことを明かした。番組は、12月に交通事故が増えるという話題を紹介。その理由について「飲酒の機会が増えるため、飲酒運転での事故が増える」「冬は暗めの服が多く、夜間は見えにくい」とする専門家の見解を伝えた。玉川氏は「以前僕、イタリア人に『何で日本人は黒っぽ