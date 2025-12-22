米司法省が１９日夜に「エプスタイン・ファイル」第１弾を公開したものの、翌日２０日にトランプ大統領がらみの写真を含む１６のファイルを削除したことで、「トランプ大統領に忖度しているのでは？」と疑惑の目が向けられた。そんな中、司法省は２１日、削除した写真のうち１枚について、「エプスタイン関連文書の最新公開分に同写真を復元した」と発表した。米ＦＯＸニュースが２１日、報じた。性的虐待罪などで起訴され公判