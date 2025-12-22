福岡市は年末年始の医療体制について、混雑を緩和するため、新たに内科と小児科の当番医療機関を設定します。福岡市で新たに内科と小児科の当番医療機関が設定されるのは、12月28日から1月3日までの期間（29日・30日は除く）で、時間は午前9時から午後3時までです。昨シーズン、インフルエンザの流行で急患診療センターなどが混雑したため、これまでの体制に加えて対応できる医療機関を増やしたということです。また、