２２日前引けの日経平均株価は前営業日比９７３円５５銭高の５万０４８０円７６銭と続急伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億９３５８万株、売買代金概算は２兆６５２７億円。値上がり銘柄数は７７１、対して値下がり銘柄数は７７１、変わらずは６１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は半導体関連株などを中心に買いが集まり、日経平均は一時１０００円を超える大幅高を演じた。前引けも若干伸び悩んだとはいえ