東京午前のドル円は１５７．２３円付近まで円買い・ドル売りが優勢となった。先週の日銀金融政策決定会合後、円相場が急落した反動が現れている。ただ、日銀が追加利上げを決定したにも関わらず円が売られ、円相場の脆弱性が危惧されているなか、日本の長期債利回りは２．０９％まで上昇し、２６年１０カ月ぶりの高水準となった。円相場の脆弱性をさらに意識させる展開となっている。安全資産の代表格である金相場の上昇と、安全