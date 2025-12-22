フィギュアスケート女子で１９９２年アルベールビル五輪銀メダルの伊藤みどりさん。ミラノ・コルティナ五輪最終選考会を兼ね、東京・代々木第一体育館で行われた全日本選手権を現地観戦し、遭遇したＶＩＰに衝撃を受けた。２１日の最終日、観客席に浅田真央さんと並んで座った伊藤さん。競技終了後にＳＮＳを更新し、「なんと…後ろにＹＯＳＨＩＫＩさんいらっしゃるなんて…」と後ろの席で「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ