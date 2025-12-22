お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢が１９日、ＡＢＥＭＡの「しくじり先生俺みたいになるな！」に出演。「しくじり芸人ニュース２０２５」と題し、芸能界のニュースについて熱弁した。さまざまな話題を出すなかのひとつに「若手芸人が高級車購入ラッシュ」というニュースを提示。とにかく明るい安村が約６００万、「ニューヨーク」の屋敷裕政が約１０００万、「見取り図」盛山晋太郎が約２０００万の車を買うなど、若