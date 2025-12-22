12月22日は昼の長さが1年の中で最も短い「冬至」です。 大分県別府市の市営温泉では「ゆず湯」のサービスが行われています。 別府市の竹瓦温泉です。 浮かべられているのはユズ。 22日は1年の中で昼の長さが最も短い冬至で、この日にユズ湯に入ると体が温まって風邪をひかないなどと言われていることから多くの市営温泉で毎年行われています。 竹瓦温泉では、県産のユズが男湯と女湯あわせて200個浮かべられ入浴客がユ