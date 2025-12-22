年明けに開幕する春の高校バレーに女子の大分県代表として出場する東九州龍谷高校の壮行会が22日行われました。 中津市の東九州龍谷は大分県代表として26年連続41回目の春高バレー出場を決めています。 22日朝は、全国大会に臨む選手たちを激励しようと学校で壮行会が行われました。 会では生徒会長の能瀬琴乃さんが「バレー部の皆さんの活躍は東龍の支えになっています。全力を尽くして頑張って下さい」とエ