きょうは1年のうちで昼の時間が最も短い冬至です。県内は寒気の影響を受け、日中の気温はきのうに比べ大幅に低くなる見込みです。県内は曇り空が広がり、雨や雪が降っているところもあります。けさの最低気温は富山市で4.5度、高岡市伏木で6.1度などこの時期らしい寒さとなりました。予想最高気温は富山市で7度、高岡市伏木で6度と気温が高かったきのうに比べ、10度以上低くなる見込みです。日中は冬型の気圧配置の影響を受け、雲