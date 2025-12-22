三重県の鳥羽水族館で、デンキウナギがクリスマスツリーを点灯させる展示が行われています。鳥羽水族館では、デンキウナギが体から発する電気の力で光らせる、高さ5メートルのクリスマスツリーが展示されています。デンキウナギの放電を水槽内の電極が感知し、雷のような音とともにツリーに飾り付けられたLEDライトが光る仕組みです。この展示は、クリスマス当日の12月25日まで行われます。