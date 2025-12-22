アメリカとウクライナの高官協議がアメリカ南部フロリダ州で3日間にわたり行われ、双方の代表者は終了後「建設的な会合」だったと発表しました。フロリダ州のマイアミで行われた高官協議には、トランプ政権からウィトコフ特使などが、ウクライナからはウメロフ国家安全保障・国防会議書記らが出席しました。ウィトコフ氏とウメロフ氏は21日、声明で、20項目の和平案や「安全の保証」の枠組みなどについて議論したとして「生産的か