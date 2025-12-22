年末年始の特別警戒に入り、警視庁は初めて都内のアミューズメントカジノに一斉立ち入り調査を行いました。調査の結果、6割の店舗で違法行為が確認されたということです。警視庁は、今月13日から20日にかけて歌舞伎町周辺のホストクラブなどに立ち入り調査を行い、営業許可などの確認を行いました。また、警視庁としては初めてアミューズメントカジノ店80店舗にも立ち入り調査を行い、6割にあたる48店舗で84件の風営法に基づく違法