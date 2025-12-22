【JFA U-18 女子サッカーファイナルズ】大商学園高等学校 2−3 JFAアカデミー福島（12月21日／埼玉スタジアム2002）【映像】「超高精度クロス」でアシスト未来のなでしこジャパン候補が輝きを放った。ターゲットにピンポイントで合わせる高精度クロスに、現役の代表選手からも称賛の声が送られている。12月21日のJFA U-18 女子サッカーファイナルズ（高校・クラブの垣根を超えたユース世代の日本一決定戦）で、JFAアカデミー福