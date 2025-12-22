非核三原則の堅持を政府に求める意見書を可決した広島県議会の本会議＝22日午前広島県議会は22日の本会議で、高市早苗首相が見直しを検討する非核三原則の堅持を政府に求める意見書を全会一致で可決した。被爆地・広島、長崎両県市議会で、三原則の見直し検討に伴う意見書採択は初めて。意見書で「『核兵器のない世界』の実現に向けて努力を積み重ねていくことは、唯一の戦争被爆国であるわが国の使命だ」と訴えた。自民党が進