元AKB48の女優横山結衣（24）が22日、改名することを自身のX（旧ツイッター）で発表した。横山は「本日より、横山結衣は相馬結衣として活動していきます」と報告。「心機一転、俳優としてさらに頑張っていくため、祖父母の苗字をいただきました」と説明し「これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします」と呼びかけた。スタッフアカウントも開設され「横山結衣改め、相馬結衣公式スタッフアカウント