147棟を焼いた糸魚川大火から12月22日で9年です。糸魚川市では大規模な火災に備えた消防訓練が行われました。発生日に合わせて行われた訓練。糸魚川大火の後に配属された消防隊員が増えていることを受け、経験や記憶を伝える目的で行われました。9年前に発生した糸魚川大火はラーメン店から出た炎が飛び火によって次々と延焼し147棟の建物を焼きました。消火のための水も不足し約30時間後に鎮火した過去があります。22日は糸