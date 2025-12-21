「最近、ほてりや動悸が増えた」「疲れやすくなった」と感じることはありませんか？ これらの症状は、更年期障害に関連している可能性があります。特に、45～55歳の女性に多く見られる更年期障害は、卵巣機能の低下に伴いホルモンバランスが乱れることで発症します。いったい、どのように対策をすればいいのでしょうか。今回、更年期障害の治療法と予防法について、清澄白河ビューティークリニックの佐々木先生