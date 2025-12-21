急性白血病は恐ろしい病気として広く存在を知られています。血液のがんとも呼ばれ、発症してから治療せず放置するとわずか2～3ヶ月程度で命を落としてしまうほど危険な病気です。 早期の発見・治療が命取りとなるものの、注意すべき症状は病名ほど知られていないのが現状です。 この記事では、急性白血病について症状・原因・発症しやすい年齢などを詳しく解説いたします。自分や大切な存在を守るためにも、ぜひご参考にし