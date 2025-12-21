最近話題に上がることが多い「マイコプラズマ肺炎」。とくに子どもや若い世代に多く見られ、初期症状が風邪と似ているため、見過ごされがちです。しかし、適切な治療を怠ると重症化する可能性もあります。本記事ではマイコプラズマ肺炎と風邪の違いについて、感染症専門医の忽那賢志先生にお話を伺いました。 監修医師：忽那 賢志（大阪大学大学院医学系研究科 感染制御医学講座教授） 山口大学医学部を卒業後、救急医療などの