Insta360が複数のパートナー企業と共同で開発したドローン「Antigravity A1」。かねてより新ブランド発足の報が届いていたが、このほど日本国内で12月18日（金）より販売が開始された。それにあわせて都内で発表会が開催され、今後の展開などが語られた。 製品コンセプトは“没入感” いわゆる“360°カメラ”で日本国内でもお馴染みとなったInsta360だが、その360°カメラを空に飛ばしてしまおうという斬