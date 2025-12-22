『LETO -レト-』『チャイコフスキーの妻』『リモノフ』などのキリル・セレブレン二コフが監督を務めた映画『The Disappearance of Josef Mengele（英題）』が、『死の天使 ヨーゼフ・メンゲレ』の邦題で2026年2月27日よりシネマート新宿、シネスイッチ銀座ほかにて公開されることが決定した。 参考：『BTTF』リバイバルヒットの一方で、トップ10に実写の新作洋画は3週連続ゼロの現実 第78回カンヌ国際映画