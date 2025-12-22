神はサイコロを振らないの新曲「The Ssyba」が、12月28日21時より放送のドラマ『ラストマン-全盲の捜査官- FAKE/TRUTH』（TBS）の挿入歌に決定。ドラマ放送後の12月29日に配信リリースされる。 （関連：神はサイコロを振らない、大衆性と芸術性の融合“ショー”として魅せるライブ――『Lovey Dovey City』） 本作は、12月24日に全国公開される映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』公開を記念した完