２２日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅続落。日銀が１９日に０．２５％の利上げを決め、今後も利上げを続けていく方針を示したことから金利の先高観が強まっている。 日銀は１９日に公表した声明文で「政策金利の変更後も実質金利は大幅なマイナスが続き、緩和的な金融環境は維持される」と説明したほか、植田和男総裁は記者会見で「現在の実質金利は極めて低い水準にある」との認識を示した。また、為替市場での円