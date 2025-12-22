ミネソタ・ティンバーウルブズ vs ミルウォーキー・バックス日付：2025年12月22日（月）開催地：ターゲット・センター（Minneapolis）最終スコア：ミネソタ・ティンバーウルブズ 103 - 100 ミルウォーキー・バックス NBAのミネソタ・ティンバーウルブズ対ミルウォーキー・バックスがターゲット・センター（Minneapolis）で行われた。 第1ク