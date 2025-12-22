株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、Tokinaシネマレンズ「VISTA-C」シリーズを12月18日（木）に発売した。 シネマレンズ「VISTA」をベースに、新しい光学エレメントとコーティングを採用したシリーズ。マウントはPL。 シリーズ名の「C」はクラシック（Classic）を意味しており、微細な歪みや柔らかいエッジ、自然なボケ、周辺光量の落ち込み、赤や青のフレアとい