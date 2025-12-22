大会名：全米女子オープン選手権期間：5/29～6/1コース：エリンヒルズGCヤード：6829パー：72 【写真】渋野日向子、27歳バースデーの“超シブコスマイル”に祝福続々復活願う声も「明るい明日が待っている」「復活を信じて待つ」 渋野 日向子 全米女子オープン選手権の戦績、順位は？ ※この記事では、5/29～6/1に開催された全米女子オープン選手権での渋野の戦