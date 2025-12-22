山形県内で特殊詐欺の被害が相次いで確認されています。 【写真を見る】YouTubeで実在の経済評論家が話す動画を見て...70代女性が現金約700万円の特殊詐欺被害に県内で特殊詐欺被害が相次ぐ（山形） 山形市の７０代の女性はＹｏｕＴｕｂｅ動画をきっかけに現金７００万円余りをだまし取られる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと今年９月上旬、山形市の７０代の女性はＹｏｕＴｕｂｅで実在の経済評論家が「資産を守