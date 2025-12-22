イラスト：飯田ともき 年の瀬も近づいてきました。2025年もカメラ業界では様々な新製品が登場しましたね。 新しい機材を手にした方もいれば、今まで通りの愛機を活用中の方もいることでしょう。 カメラ本体や交換レンズ、三脚やストロボなど、今年購入したもので最も高価な物は何でしたか？（編集部：佐藤） 今年買った撮影機材で最も高価だったのは？ カメラ本体 交換レンズ そ