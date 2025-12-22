バスケットボールＢ２リーグの山形ワイヴァンズはきのう、アウェーで横浜と対戦しました。 白のユニフォームのワイヴァンズは、立ち上がりドアソンの強烈なダンクや中田の速攻で得点を重ね、第１クォーター終了時点で２２対１８とリードします。 第２クォーターで横浜に逆転されるも、再び、ドアソンのダンクで逆転します！ しかし、その後は接戦が続き、第３クォӦ