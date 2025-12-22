年末年始が近づいてきました。納会や年明けの賀詞交換会など、取引先など関係者との“ご挨拶”の機会が増えます。ただ、こうした年末年始ならではの挨拶は、不要なのではないかと考える人もいるようです。実際のところ、どうなのでしょうか。（小宮コンサルタンツ代表小宮一慶）優秀な経営者は「特別な機会」をうまく活用する年の瀬が近づいてきました。年末年始には、忘年会や新年会といった社内行事以外にも、納会や年賀状の