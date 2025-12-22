現地時間12月21日、日本人４選手を擁する名門セルティックは、スコットランドリーグ第18節で、アバディーンとホームで対戦し、３−１で勝利。ウィルフリード・ナンシー新監督体制５試合目で、ついに初白星を挙げた。久しぶりに勝点３を手にしたゲームで、日本人唯一の先発入りを果たした前田大然は、存在感を見せる。スコアレスで迎えた39分、左サイドで相手DFの背後を取って抜け出すと、ダイレクトでクロスを供給。これに反応