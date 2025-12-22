現在、中国で開催されているU-15東アジア（E-１）選手権で、韓国代表が苦しんでいる。日本と同じグループAの韓国は、初戦で香港に０−２でまさかの敗戦を喫すると、日本に０−３で完敗した中国との一戦も１−１のドローに終わったのだ。韓国メディアはこの結果に茫然。『Xports News』は、「韓国代表、中国ではなく香港に０−２の完敗。中国とは引き分け。２試合連続未勝利の屈辱」と見出しを打ち、こう報じた。「屈辱に次ぐ