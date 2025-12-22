22日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比890円高の5万510円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万480.76円に対しては29.24円高。出来高は2万1792枚となっている。 TOPIX先物期近は3416ポイントと前日比21.5ポイント高、現物終値比3.93ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 50510+89