西海市の漁港から出港したまま行方不明となっていた漁船が22日朝発見され、船長の男性が意識不明の状態で病院に搬送されました。 21日午後6時すぎ、西海市の大瀬戸町漁協所属のはえ縄漁船「出雲丸」が「出港したまま帰ってこない」と長崎海上保安部に通報がありました。 船には船長の80代の男性が1人で乗っていて、21日午前6時半頃に出港しましたがそのまま帰っていませんでした。 海上保安部の巡視船と航空機などが捜索したと