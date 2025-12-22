２０２５年９月末に閉園したノースサファリサッポロの事業を引き継ぐ意向を示していた東京の投資会社が、いまのノースサファリの場所で新たな動物園の開設を計画していることが分かりました。ノースサファリの動物たちを引き取り、事業を引き継ぐ意向を示しているのは、東京の投資会社・ビーチキャピタルです。いまのノースサファリの場所で新たな動物園の開設を計画していることが分かりました。こ