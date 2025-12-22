平井堅のデビュー30周年イヤーを記念した東名阪ツアー『Ken Hirai 30th Anniversary Ken's Bar Special !! 2025 - 2026』が、20日、21日に大阪・大阪城ホールにて開幕した。【ライブ写真】熱唱する平井堅…！『Ken's Bar』大阪城ホールの模様『Ken's Bar』は、平井自身が“ライフワーク”と位置づけるコンセプトライブ。通常のコンサートとは異なり、アコースティック編成でオリジナル曲に加え、洋楽・邦楽のカバーも披露され