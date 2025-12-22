名古屋市内に設置されたアジア大会エンブレムのオブジェ愛知県の大村秀章知事は22日の記者会見で、来年県と名古屋市で共催するアジア大会とアジアパラ大会の経費は、現時点で約2980億円と明らかにした。さらに約700億円が必要とみられ、総額が約3700億円に上る見通しを示した。円安や物価高、人件費高騰を背景に、当初想定していた計約1千億円程度の3倍超まで膨らんだ。大村氏は今後見込む700億円について、インフラ整備などの