俳優の横浜流星（29）が、21日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。役作りの裏話を明かした。今回は「金言＆未公開SP」。今年、映画「国宝」に俳優の吉沢亮（31）とともに主演し、注目された横浜。日本アカデミー賞の助演男優賞を獲得した、22年公開の映画「流浪の月」では、恋人を追い込み暴力をふるう男を演じていた。当時、イメージが崩れかねない役に「実際にはすごくしんどかったですね。どんどん心がすり