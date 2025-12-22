出入国在留管理政策懇談会の野口貴公美座長（右）から報告書を受け取る平口法相＝22日午前、法務省法相の私的懇談会「出入国在留管理政策懇談会」は22日、今後の入管行政の在り方をまとめた報告書を平口洋法相に提出した。在留外国人の大幅増を受け、不法就労などを防ぐため在留管理の適正化が必要だと指摘。共生社会の実現に向けた受け入れ環境の整備として、日本語や日本文化を理解する機会の提供を検討すべきだとした。報告