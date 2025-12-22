２２日午前１時頃、静岡県長泉町納米里の建設会社兼住宅の住人男性（８３）から「強盗に入られた」と１１０番があった。県警裾野署の発表によると、複数の男が居室内に侵入し、２階で就寝中だった男性と妻（８２）の口や手首を粘着テープで縛って「金を早く出せ」と脅し、現金約１０００万円を奪って逃走した。男らは少なくとも３人いたという。夫婦にけがはなく、男性が自力でテープをはがして１１０番した。同署が強盗事件