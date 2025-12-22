昨年のスポニチ本紙にて、「（要約）有馬記念出走馬から馬券になる馬だけを全自動で選択してくれる、７層のフィルターの開発に成功」と豪語しましたところ、２着シャフリヤール、３着ダノンデサイル２頭の選択には成功したものの、１着レガレイラは取りこぼし……（※◎はシャフリヤールだったため、馬券は的中）。今年こそはとフィルターに改良を加え、７層から８層に増やし、ついに夢の全自動選択機【有馬記念ｖｅｒ．２．０