シンガー・ソングライターのaiko（50）が22日までにX（旧ツイッター）を更新。自身の公式グッズに一部不具合があったとしてファンに謝罪した。aikoは「LLP24.9グッズのブルゾンに不具合があると言う投稿を何通か読みました」と、開催中のツアー「Love Like Pop vol.24.9」関連グッズについて言及。「頑張って作ったのにどこでこうなってしまったのか悲しいです本当にごめんなさい」と詫びるとともに、「このポストを見て該当する方