高市首相は東京都内で開かれている「報道写真展」を訪れ、首相就任2カ月を迎えた思いを語りました。高市首相は報道写真展で、メジャーリーグのワールドシリーズでロサンゼルス・ドジャースの連覇に貢献した大谷翔平選手（31）や、ウクライナ侵攻の写真などを見て回りました。また、10月に自民党総裁に選出され、初めて総裁の椅子に座った時の写真に「崇高雄渾」とサインしました。高市首相：やっと昨日で就任2カ月。未来の日本への