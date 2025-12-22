プロ野球・巨人は22日、新外国人のボビー・ダルベック選手と契約合意に至ったと発表しました。今年30歳のダルベック選手は、MLB・レッドソックスでキャリアをスタート。20年にメジャーデビューし、21年には25本塁打を記録。通算47本塁打を誇る右投げ右打ちのスラッガーです。今季のメジャー出場は7試合にとどまりましたが、マイナーリーグ3Aで105 試合に出場し、打率.269、24本塁打、82打点の成績。マイナー通算は161本塁打を数え